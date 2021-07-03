Товарищеский матч. «Динамо» – «Лозанна». Видео трансляция
Андриевский: «Кулачу было тяжело на первых занятиях в «Динамо»
Форвард находится на просмотре
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал пресс-службе клуба о тренировках вместе с новичками команды.
Игроки, которые находятся сейчас на просмотре, легко находят взаимопонимание в коллективе? Выдерживают нагрузки?
«Кулачу было тяжело на первых занятиях, но сейчас он уже влился в тренировочный процесс. Забивает в двухсторонних матчах.
В плане коммуникации тоже все хорошо, потому что мы и ранее были знакомы с этими ребятами».
Кроме Кулача на просмотре в «Динамо» также находятся Денис Антюх и Андрей Коробенко.
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