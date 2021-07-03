Андриевский: «Кулачу было тяжело на первых занятиях в «Динамо»

Форвард находится на просмотре

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал пресс-службе клуба о тренировках вместе с новичками команды.

Игроки, которые находятся сейчас на просмотре, легко находят взаимопонимание в коллективе? Выдерживают нагрузки?

«Кулачу было тяжело на первых занятиях, но сейчас он уже влился в тренировочный процесс. Забивает в двухсторонних матчах. В плане коммуникации тоже все хорошо, потому что мы и ранее были знакомы с этими ребятами».

Кроме Кулача на просмотре в «Динамо» также находятся Денис Антюх и Андрей Коробенко.