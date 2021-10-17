Андриевский: «Не могу сказать, что поле «Арены Львов» самое худшее»
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился мыслями после матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1). Также хавбек оценил газон «Арены Львов».
Мы довольны, заработали три пункта – это самое важное.
- «Динамо» мгновенно отреагировало на пропущенный гол.
– Понимали, что должны сделать это как можно быстрее. Мы забили и это придало нам сил, стали лучше чувствовать себя в моральном плане. Стало намного легче.
- Если бы не сравняли счет до перерыва, то во втором тайме было бы сложнее перевернуть игру?
– Скорее всего, да. Когда ты уступаешь, результат давит, надо создавать. А делать это было непросто из-за тяжелого поля.
- Все жалобы на газон «Арены Львов» таки небезосновательны?
– Не назову его ужасным. Не могу сказать, что оно самое худшее. Просто ноги быстро подсаживаются, тяжело здесь.
- «Динамо» атаковало, однако пропустило первым. Говорили ли с Виталием Миколенко о его игре рукой в штрафной площадке?
– Да, общались. Он говорит, что прикосновение почувствовал. Но я просмотрел на видео – Миколенко даже не видел удара, отвернулся спиной. Не знаю – это пенальти или нет. Такой не совсем удачный момент.
- «Львов» не очень удачно выступает в этом сезоне. Несмотря на разгромное поражение сегодня, львовяне пытались идти вперед. Заслуживает ли команда Олега Дулуба свое место в турнирной таблице?
– Нет, думаю, нет. Должны быть выше.
Комментарии 0