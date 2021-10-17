Андриевский: «Не могу сказать, что поле «Арены Львов» самое худшее»

Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился мыслями после матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1). Также хавбек оценил газон «Арены Львов».

- «Динамо» мгновенно отреагировало на пропущенный гол.

– Понимали, что должны сделать это как можно быстрее. Мы забили и это придало нам сил, стали лучше чувствовать себя в моральном плане. Стало намного легче.

- Если бы не сравняли счет до перерыва, то во втором тайме было бы сложнее перевернуть игру?

– Скорее всего, да. Когда ты уступаешь, результат давит, надо создавать. А делать это было непросто из-за тяжелого поля.

- Все жалобы на газон «Арены Львов» таки небезосновательны?

– Не назову его ужасным. Не могу сказать, что оно самое худшее. Просто ноги быстро подсаживаются, тяжело здесь.

- «Динамо» атаковало, однако пропустило первым. Говорили ли с Виталием Миколенко о его игре рукой в ​​штрафной площадке?

– Да, общались. Он говорит, что прикосновение почувствовал. Но я просмотрел на видео – Миколенко даже не видел удара, отвернулся спиной. Не знаю – это пенальти или нет. Такой не совсем удачный момент.

- «Львов» не очень удачно выступает в этом сезоне. Несмотря на разгромное поражение сегодня, львовяне пытались идти вперед. Заслуживает ли команда Олега Дулуба свое место в турнирной таблице?

– Нет, думаю, нет. Должны быть выше.