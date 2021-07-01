Аньелли о Суперлиге: «Ювентус» не боится угроз»

Андреа Аньелли / фото - Eurosport

Президент туринского «Ювентуса» и один из сооснователей Суперлиги Андреа Аньелли рассказал Sport Mediaset о давлении со стороны UEFA:

Мы настроены на диалог, но не боимся угроз, звучавших в последние месяцы. Полагаем, что судебное дело в конечном итоге приведет к положительному результату.

У меня всегда были замечательные отношения с Чефериным, и я по-прежнему высоко ценю его как человека.

Но при всем при этом в бизнесе, подписывая определенные соглашения, нельзя говорить об этом, и сразу же покинув пост в исполнительном комитете UEFA, я поступил как нельзя лучше».