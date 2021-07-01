Аньелли о Суперлиге: «Ювентус» не боится угроз»
Президент туринского «Ювентуса» и один из сооснователей Суперлиги Андреа Аньелли рассказал Sport Mediaset о давлении со стороны UEFA:
«Мы получили от UEFA письмо с подтверждением участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Мы настроены на диалог, но не боимся угроз, звучавших в последние месяцы. Полагаем, что судебное дело в конечном итоге приведет к положительному результату.
У меня всегда были замечательные отношения с Чефериным, и я по-прежнему высоко ценю его как человека.
Но при всем при этом в бизнесе, подписывая определенные соглашения, нельзя говорить об этом, и сразу же покинув пост в исполнительном комитете UEFA, я поступил как нельзя лучше».
В апреле 12 клубов европейских топ-5 лиг объявили об основании Европейской Суперлиги. Но долго этот проект не продержался и был заморожен через несколько дней. Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес заявил, что турнир еще состоится и будет жить.
Напомним, президент «Барселоны» заявил, что клубы АПЛ пожалеют из-за решения покинуть проект.
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