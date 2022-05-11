Англія, Іспанія, Італія і Німеччина можуть мати по 7 команд в Лізі чемпіонів з новим форматом
Виконавчий комітет UEFA прийняв рішення про внесення змін в формат Ліги чемпіонів з сезону 2023/24. І це означає, що у клубів та асоціацій з’являться нові можливості.
Тепер топ-4 чемпіонати в таблиці коефіцієнтів UEFA (наразі це Англія, Іспанія, Італія та Німеччина) отримають можливість бути представленими 7 командами в найпрестижнішому єврокубку.
Ними можуть стати:
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4 команди, що фінішують в топ-4 внутрішніх першостей
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переможець минулорічної Ліги чемпіонів
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переможець минулорічної Ліги Європи
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5 команда чемпіонату, якщо асоціація стане однією з двох найкращих за набраними в в минулому сезоні в таблицю коефіцієнтів очками
Якщо ці всі сім команд будуть різними, то, дійсно, одна країна може мати сім різних представників у Лізі чемпіонів.
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