В UEFA затвердили кардинальні зміни Ліги чемпіонів

З сезону 2024/25 революції зазнають всі єврокубки

Єврокубкові трофеї / Фото - uefa.com

Виконавчий комітет UEFA ухвалив остаточне рішення про переформатування єврокубків з сезону 2024/25. Про це повідомляє прес-служба організації .

В Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій кількість учасників збільшиться з 32 до 36 учасників. Це стане можливим завдяки заміни групового етапу на «швейцарську систему». В ЛЧ і ЛЄ кожна команда проведе по 8 матчів (4 вдома і 4 на виїзді), тоді як в ЛК – 6 матчів.

Перші вісім команд з «єдиної групи» вийдуть напряму до 1/8 фіналу турніру, тоді як 9-24 місця проведуть між собою матчі в попередньому раунді плей-офф.

Також було ухвалено, хто отримає чотири додаткові путівки в основний раунд Ліги чемпіонів. Це буде третя команда в чемпіонаті, що йде п’ятим у таблиці коефіцієнтів UEFA, ще одна команда зі «Шляху чемпіонів», а також дві команди з країн, котрі отримали найбільше очок в таблицю коефіцієнтів UEFA в попередньому сезоні.

Нагадаємо, вже визначилися фіналісти Ліги чемпіонів сезону 2021/22.