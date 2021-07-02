Англия может преподнести Шевченко тактический сюрприз

Наставник англичан подстраивается под каждого соперника

Гарет Саутгейт / фото - Sky News

ФфГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал смену тактики в матче с Германией, и ответил на многочисленную критику оборонительной манеры игры его команды. Слова наставника приводит Sky Sports.

«Нам нужно было закрыть фланги - Госенса и Киммиха. Это сильные стороны Германии, поэтому мы поменяли тактику. Мы не были идеальны, но сыграли хорошо. Практика показывает, что на таких больших турнирах важнейшей становится оборона. Понимаю, что иногда мы расстраиваем болельщиков, когда не играем активно в атаку».

В матче с немцами англичане отошли от привычной для себя схемы с 4 защитниками, что бы нейтрализовать сильные фланги соперника. Андрей Шевченко также применил похожий маневр в игре со шведами, поменяв схему ради безопасности краев обороны.

Матч между Украиной и Англией состоится уже завтра в Риме.

Видео трансляция матча Украина – Англия. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Украина – Англия.

Напомним, Жозе Моуриньо спрогнозировал вылет Украины из Евро на стадии 1/4.