Без Малиновского и Степаненко. Состав сборной Украины на Англию
Англия назвала состав на матч против Украины
За онлайн трансляцией встречи следите у нас на сайте
Фото: прес-служба сборной Англии
Стал известен состав сборной Англии на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Украины.
Основа: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.
Стартовый состав сборной Украины.
Онлайн трансляция матча Украина – Англия будет доступна у нас на сайте. Начало – 22:00.
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