Англия останется без поддержки на матч с Украиной. UEFA аннулировал билеты болельщиков

Коронавирус снова вставляет палки в колеса футболу

фото - The Guardian

Билеты британских болельщиков, купленные на матч Украина – Англия в Риме, будут аннулированы. UEFA принял такое решение из-за запроса департамента общественной безопасности МВД Италии.

Данная мера обусловлена ростом заболеваемости в Англии новым штаммом коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, были аннулированы не все билеты, а лишь те, которые были куплены британскими фанатами, начиная с 28 июня.

Для украинских болельщиков также проблематично будет попасть на игру, так что скорее всего, на трибунах будут сидеть итальянские любители футбола.

Но, с другой стороны, тренер украинцев Андрей Шевченко – легенда итальянского футбола, так что лояльность итальянцев должна быть на стороне нашей сборной.

Поединок Украины и Англии состоится уже в эту субботу в 22:00.

Напомним, сборная Англии сменила вид спорта перед матчем с Украиной.