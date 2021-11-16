Кейн сравнился с Линекером по количеству голов за сборную Англии. До лучшего бомбардира в истории – 5 мячей
Англия победила со счетом 10:0 впервые за 57 лет
Жертва – Сан-Марино
Фото: Daily Mail
Сборная Англии победила своего соперника со счетом 10:0 впервые за 57 лет, сообщает OptaJose.
По информации источника, в последний раз такое случалось в 1964-м году, тогда англичане разбили сборную США со счетом 10:0.
Напомним, в матче с Сан-Марино форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер, тем самым побив 113-летний рекорд.
Кроме того, Кейн подбирается к званию лучшего бомбардира сборной Англии в истории – до рекордсмена Уэйна Руни осталось 5 мячей.
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