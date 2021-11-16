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Англия победила со счетом 10:0 впервые за 57 лет

Жертва – Сан-Марино
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10:50
Англия победила со счетом 10:0 впервые за 57 лет
Фото: Daily Mail

Сборная Англии победила своего соперника со счетом 10:0 впервые за 57 лет, сообщает OptaJose.

По информации источника, в последний раз такое случалось в 1964-м году, тогда англичане разбили сборную США со счетом 10:0.

Напомним, в матче с Сан-Марино форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер, тем самым побив 113-летний рекорд.

Кроме того, Кейн подбирается к званию лучшего бомбардира сборной Англии в истории – до рекордсмена Уэйна Руни осталось 5 мячей.

Петр Приходько
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Теги

сборная Англии (футбол) Харри Кейн

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