Англия победила со счетом 10:0 впервые за 57 лет

Жертва – Сан-Марино

Фото: Daily Mail

Сборная Англии победила своего соперника со счетом 10:0 впервые за 57 лет, сообщает OptaJose.

По информации источника, в последний раз такое случалось в 1964-м году, тогда англичане разбили сборную США со счетом 10:0.

Напомним, в матче с Сан-Марино форвард сборной Англии Харри Кейн оформил покер, тем самым побив 113-летний рекорд.

Кроме того, Кейн подбирается к званию лучшего бомбардира сборной Англии в истории – до рекордсмена Уэйна Руни осталось 5 мячей.