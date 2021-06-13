Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы

Стерлинг принес победу над Хорватией

Фото: twitter.com/England

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в стартовом матче Евро-2020.

Впервые в истории англичане выиграли стартовый матч чемпионата Европы. До этого было девять попыток, и Англия ни разу не победила, сообщает BBC.

Из девяти стартовых матчей у «трех львов» четыре поражения и пять ничьих.

Также в матче рекорд турнира установил игрок англичан.