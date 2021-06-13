Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы

Стерлинг принес победу над Хорватией
Футбол Евро-2020
19:32
Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы
Фото: twitter.com/England

Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в стартовом матче Евро-2020.

Впервые в истории англичане выиграли стартовый матч чемпионата Европы. До этого было девять попыток, и Англия ни разу не победила, сообщает BBC.

Из девяти стартовых матчей у «трех львов» четыре поражения и пять ничьих.

Также в матче рекорд турнира установил игрок англичан.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Саутгейт: «Контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты»
Саутгейт: «Контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты»
Футбол Евро-2020
19:57
Игрок сборной Англии установил рекорд Евро, став самым молодым футболистом, сыгравшим на турнире
Игрок сборной Англии установил рекорд Евро, став самым молодым футболистом, сыгравшим на турнире
Футбол Евро-2020
18:51
Саутгейт – о матче с Хорватией: «Серьезное испытание, но мы можем победить»
Саутгейт – о матче с Хорватией: «Серьезное испытание, но мы можем победить»
Футбол ЕВРО-2020
07:50
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 июня 14:35
«Золотая молодежь». За кем из талантливых ноунеймов следить на Евро-2020
Превью
«Золотая молодежь». За кем из талантливых ноунеймов следить на Евро-2020
Футбол Евро-2020
10 июня 08:00
Товарищеский матч. Англия – Румыния. Видео трансляция
Товарищеский матч. Англия – Румыния. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
6 июня 10:57

Новости: Футбол

«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной
«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной
Евро-2020
20:36
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:36
Палкин – о Педриньо: «Хотели пригласить его более года назад»
Палкин – о Педриньо: «Хотели пригласить его более года назад»
Украинская Премьер-лига
20:25
Евро 2020. 37-летний Пандев забил Австрии. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. 37-летний Пандев забил Австрии. Онлайн трансляция прямо сейчас
ЕВРО-2020
20:23
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Евро-2020
20:10
Саутгейт: «Контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты»
Саутгейт: «Контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты»
Евро-2020
19:57
В России считают, что их сборную отравили перед игрой с Бельгией
В России считают, что их сборную отравили перед игрой с Бельгией
Евро-2020
19:42
Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы
Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы
Евро-2020
19:32
Палкин анонсировал второй трансфер «Шахтера»
Палкин анонсировал второй трансфер «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
19:26
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00