Игрок сборной Англии установил рекорд Евро, став самым молодым футболистом, сыгравшим на турнире
Англия впервые в истории стартовала на Евро с победы
Стерлинг принес победу над Хорватией
Фото: twitter.com/England
Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) в стартовом матче Евро-2020.
Впервые в истории англичане выиграли стартовый матч чемпионата Европы. До этого было девять попыток, и Англия ни разу не победила, сообщает BBC.
Из девяти стартовых матчей у «трех львов» четыре поражения и пять ничьих.
Также в матче рекорд турнира установил игрок англичан.
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