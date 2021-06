Игрок сборной Англии установил рекорд Евро, став самым молодым футболистом, сыгравшим на турнире

Фото: Sky Sports

Англия обыграла Хорватию (1:0) в матче Евро-2020.

За англичан сыграл полузащитник Джуд Беллингем. Он установил рекорд турнира, став самым молодым игроком, сыгравшим на Евро.

Джуд вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.

