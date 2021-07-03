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Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Пикфорда пока никому не удалось пробить
14:10
Джордан Пикфорд / Фото: Sky Sports
Сегодня сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020.
«Сине-желтым», возможно, придется решить непростую задачу у англичан на турнире. Дело в том, что Англия еще не пропускала на турнире.
Все подопечные Гарета Саутгейта провели четыре матча на Евро-2020, не пропустив ни разу. Во всех встречах ворота защищал Джордан Пикфорд.
Правда, Англия и забила всего четыре мяча. К примеру, у украинцев шесть забитых мячей.
Игра состоится в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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