Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»

Фото: BBC

Полузащитник «Арсенала» Виллиан был раскритикован английскими болельщиками.

Лондонцы уступили в контрольном матче «Хиберниану» (1:2). Сразу после матча на бразильца ополчились фанаты и высмеяли его в соцсетях за его физическую форму. Надо сказать, он действительно не в лучшей форме.

