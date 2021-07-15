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Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»

Виллиан, похоже, только начал готовиться к сезону
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:28
Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»
Фото: BBC

Полузащитник «Арсенала» Виллиан был раскритикован английскими болельщиками.

Лондонцы уступили в контрольном матче «Хиберниану» (1:2). Сразу после матча на бразильца ополчились фанаты и высмеяли его в соцсетях за его физическую форму. Надо сказать, он действительно не в лучшей форме.

Виллиан пришел в «Арсенал» в прошлом году.

Сообщалось, что он может оказаться в МЛС.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Виллиан

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