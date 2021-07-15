Виллиан может оказаться в МЛС
Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»
Виллиан, похоже, только начал готовиться к сезону
10:28
Фото: BBC
Полузащитник «Арсенала» Виллиан был раскритикован английскими болельщиками.
Лондонцы уступили в контрольном матче «Хиберниану» (1:2). Сразу после матча на бразильца ополчились фанаты и высмеяли его в соцсетях за его физическую форму. Надо сказать, он действительно не в лучшей форме.
This can't be my Willian pic.twitter.com/72l3SJYdcw— Solomon Adusei Peprah (@Curtis_peprah) July 14, 2021
Виллиан пришел в «Арсенал» в прошлом году.
Сообщалось, что он может оказаться в МЛС.
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