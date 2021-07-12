Английские фанаты набили тату «Англия – чемпион» еще до матча

Отпраздновали раньше времени

фото - Sky News

Болельщики английской сборной, как и сами игроки национальной команды очень самоуверенно подходили к финальной игре Евро-2020.

Но в заключительно матче турнира сильнее оказалась сборная Италии, которая победила в серии пенальти и взяла золотые медали европейского первенства.

Некоторых болельщиков сборной Англии такой исход расстроил больше других, ведь они набили татуировки, на которых были поздравления их команды с победой в Евро.

Тату фанатов сборной Англии / https://www.eurosport.ru/football/euro-2020/2021/story_sto8412555.shtml

Также английские фанаты запомнились тем, что освистали гимн страны соперника, за что и поплатились.

А один из фанатов смог прорваться на футбольное поле, и словно матадор с быками, размахивая красной футболкой, на протяжении минуты убегал от стюартов. В прямую трансляцию это не попало, но есть видео с трибун.