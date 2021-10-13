Английский новичок «Металлиста» зарабатывает 17 тысяч фунтов в неделю
Агент хавбека «Металлиста» Кадима Харриса Андрей Билейчук в шоу «Бомбардир» рассказал о мотивации своего агента перейти в харьковский клуб.
«Он сказал крутую вещь: «Сейчас у меня в Чемпионшипе 200 матчей, и когда мой сын через 5-7 лет спросит о самом мощном моменте в карьере, я могу сказать, что сыграл уже 300-350 игр здесь. Либо я принял вызов, перешел в серьезный клуб и через 2 года могу играть вместе с «Металлистом» в Лиге чемпионов против лучших клубов мира».
Деньги – не его основная мотивация. Это реальная история, а не агентские бла-бла-бла. Все английские бюджеты – и АПЛ, и Чемпионшипа – открытые.
Последняя зарплата Харриса – 17 тысяч фунтов стерлингов в неделю. На руки – около 10 тысяч фунтов в неделю.
С осознанием того, что «Металлист» восстанавливается и будет большим клубом, на в первой лиге о таком порядке цен мы не могли говорить. Я ему объяснил, что по крайней мере сейчас мы не можем рассчитывать на такие деньги. Мне понравился фидбек футболиста, он воспринимает это как вызов».
Ранее Харрис рассказал о двойной мотивации забивать за «Металлист».
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