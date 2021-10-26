Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с чемпионами Франции
Анри – о Месси в ПСЖ: «Пока что, это команда Мбаппе»
Француз решил исход нескольких матчей в сезоне
14:24
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / фото - beIN SPORTS
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри рассказал AS о положении Лионеля Месси в ПСЖ:
«Месси слишком мало времени проводит с мячом. Пока ПСЖ – это команда Мбаппе. Он чаще получает мяч, отдать пас стараются ему.
В какой-то момент должен появиться только один лидер. В ПСЖ слишком много звёздных игроков».
У французского нападающего 14 голевых действий в 14-ти матчах за парижан в текущем сезоне.
Аргентинец же пока что лишь трижды отмечался в воротах соперника, и ни одного раза в рамках Лиги 1.
Напомним, Серхио Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с чемпионами Франции.
Комментарии 0