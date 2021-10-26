Анри – о Месси в ПСЖ: «Пока что, это команда Мбаппе»

Француз решил исход нескольких матчей в сезоне

Килиан Мбаппе и Лионель Месси / фото - beIN SPORTS

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри рассказал AS о положении Лионеля Месси в ПСЖ:

«Месси слишком мало времени проводит с мячом. Пока ПСЖ – это команда Мбаппе. Он чаще получает мяч, отдать пас стараются ему. В какой-то момент должен появиться только один лидер. В ПСЖ слишком много звёздных игроков».

У французского нападающего 14 голевых действий в 14-ти матчах за парижан в текущем сезоне.

Аргентинец же пока что лишь трижды отмечался в воротах соперника, и ни одного раза в рамках Лиги 1.

Напомним, Серхио Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с чемпионами Франции.