«Барселона» предложила Гризманна двум топ-клубам АПЛ
АПЛ введет обязательную вакцинацию от коронавируса
Те, кто не вакцинируются, не будут допускаться к соревнованиям
09:03
Фото: ВВС
АПЛ введет обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщает La Repubblica.
По информации источника, до 1-го октября все члены клубов: игроки, тренеры и персонал должны пройти два этапа обязательной вакцинации, иначе они не будут допущены к соревнованиям.
Напомним, новый сезон АПЛ стартует 13-го августа.
Ранее стало известно, что чемпион Англии – «Манчестер Сити» хочет избавиться от четверых ключевых игроков.
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