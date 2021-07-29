Арбитр, который работал на финале Евро-2020, решил завершить карьеру

Куйперс обслужит последний матч 7 августа

Бьорн Куйперс / Фото: FIFA

Арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс завершит карьеру в августе. Его слова приводит пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

«Было здорово. Иногда говорят, что останавливаться нужно на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем этот»

Последним матчем для 48-летнего Куйперса будет игра «Аякса» и ПСВ, где он будет главным арбитром.

Куйперс работал на финале Евро-2020 между Англией и Италией, также обслужил финал Лиги чемпионов в 2014-м году и два финала Лиги Европы.

Ранее стало известно, что международную карьеру завершил другой известный арбитр – Феликс Брих.