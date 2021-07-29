Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»
Арбитр, который работал на финале Евро-2020, решил завершить карьеру
Куйперс обслужит последний матч 7 августа
Бьорн Куйперс / Фото: FIFA
Арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс завершит карьеру в августе. Его слова приводит пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.
«Было здорово. Иногда говорят, что останавливаться нужно на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем этот»
Последним матчем для 48-летнего Куйперса будет игра «Аякса» и ПСВ, где он будет главным арбитром.
Куйперс работал на финале Евро-2020 между Англией и Италией, также обслужил финал Лиги чемпионов в 2014-м году и два финала Лиги Европы.
Ранее стало известно, что международную карьеру завершил другой известный арбитр – Феликс Брих.
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