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Арбитр, который работал на финале Евро-2020, решил завершить карьеру

Куйперс обслужит последний матч 7 августа
Футбол В Европе
11:43
Арбитр, который работал на финале Евро-2020, решил завершить карьеру
Бьорн Куйперс / Фото: FIFA

Арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс завершит карьеру в августе. Его слова приводит пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

«Было здорово. Иногда говорят, что останавливаться нужно на пике. И в этом отношении нет лучшего момента, чем этот»

Последним матчем для 48-летнего Куйперса будет игра «Аякса» и ПСВ, где он будет главным арбитром.

Куйперс работал на финале Евро-2020 между Англией и Италией, также обслужил финал Лиги чемпионов в 2014-м году и два финала Лиги Европы.

Ранее стало известно, что международную карьеру завершил другой известный арбитр – Феликс Брих.

Петр Приходько
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