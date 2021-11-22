Арбитр матча «Лиона» и «Марселя» объяснил решение остановить игру

Встреча продлилась всего четыре минуты

фото - The Guardian

Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Рудди Букке объяснил L`Equipe свое решение прекратить встречу на 4-й минуте:

«Мое решение всегда заключалось в том, чтобы не возобновлять игру. Были и другие соображения, которые следует учитывать. По очевидным спортивным причинам я решил не возобновлять этот матч. Мы сделали первое объявление в микрофон. Мы должны защитить игроков и являемся основными гарантами безопасности, поэтому я решил вернуть всех в раздевалку. Также нужно учитывать внешние параметры, стадион заполнен, эвакуация игроков также является важным элементом с точки зрения безопасности. Мы бы хотели прийти и выступить в других условиях, мир футбола и спорт в целом ждут других действий».

Игра была остановлена на 4-й минуте, после того как запущенная с трибуны бутылка попала в голову хавбеку «Марселя» Димитри Пайе.

Команды так и не продолжили встречу, а матч будет перенесен на неопределенный срок.

Напомним, бросивший бутылку болельщик был вычислен, и получил по лицу от другого фаната.