Арбитр матча «Лиона» и «Марселя» объяснил решение остановить игру
Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Рудди Букке объяснил L`Equipe свое решение прекратить встречу на 4-й минуте:
«Мое решение всегда заключалось в том, чтобы не возобновлять игру. Были и другие соображения, которые следует учитывать. По очевидным спортивным причинам я решил не возобновлять этот матч. Мы сделали первое объявление в микрофон.
Мы должны защитить игроков и являемся основными гарантами безопасности, поэтому я решил вернуть всех в раздевалку. Также нужно учитывать внешние параметры, стадион заполнен, эвакуация игроков также является важным элементом с точки зрения безопасности.
Мы бы хотели прийти и выступить в других условиях, мир футбола и спорт в целом ждут других действий».
Игра была остановлена на 4-й минуте, после того как запущенная с трибуны бутылка попала в голову хавбеку «Марселя» Димитри Пайе.
Команды так и не продолжили встречу, а матч будет перенесен на неопределенный срок.
Напомним, бросивший бутылку болельщик был вычислен, и получил по лицу от другого фаната.
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