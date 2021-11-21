Болельщика, кинувшего в голову игрока «Марселя» бутылку, вывели со стадиона
Матч «Лион» – «Марсель» в 14-м туре Лиги 1 был приостановлен.
Все из-за инцидента на 2-й минуте матча. В голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка от болельщика хозяев.
Стюардам и работникам арены благодаря камерам удалось найти болельщика, который кинул бутылку в голову футболиста. Ему досталось и от лидера фанатского движения «Лиона» и от правоохранительных органов.
The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw— Sam Street (@samstreetwrites) November 21, 2021
Le dunk ! #Payet #OLOM pic.twitter.com/92F8qo3seM— Miyagi (@SweetRyder1) November 21, 2021
Со стадиона его уже вывели, сообщает L’Equipe. Встречу будет доиграно, но в случае любого повторного инцидента, игра будет окончательно завершена.
В этом сезоне Пайету уже доставалось от болельщиков «Ниццы». В итоге ту встречу было решено переиграть.
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