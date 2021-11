Болельщика, кинувшего в голову игрока «Марселя» бутылку, вывели со стадиона

Фото: AFP

Матч «Лион» – «Марсель» в 14-м туре Лиги 1 был приостановлен.

Все из-за инцидента на 2-й минуте матча. В голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайета прилетела бутылка от болельщика хозяев.

Стюардам и работникам арены благодаря камерам удалось найти болельщика, который кинул бутылку в голову футболиста. Ему досталось и от лидера фанатского движения «Лиона» и от правоохранительных органов.

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw