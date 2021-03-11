Арбитру вынесли предупреждение за русский язык во время матча

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Украинская ассоциация футбола передала языковому омбудсмену Тарасу Кремню материалы проверки инцидента во время матча Украинской Премьер-лиги между командами «Львов» − «Колос» с участием уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра игры Николая Кривоносова:

По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст. 34 языкового закона.

Однако, по информации УАФ, единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК «Львов» Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB.

Напомним, что экс-наставник «Львова» сообщил, что ему дали «горчичник» за просьбу общаться на украинском.