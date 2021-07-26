Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»

20-летний футболист ранее выступал лишь на молодежном уровне

Кристиан Биловар / Фото - ФК Десна

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Десны» Кристиан Биловар поделился эмоциями после своего выхода на замену в матче первого тура УПЛ против «Черноморца» (3:0). Ранее 20-летний игрок выступал лишь на молодежном уровне. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Рассчитывал ли я на выход – сложно сказать. Все зависело от того, как будет складываться игра. Сегодня счет позволял выпустить защитника. Поэтому я благодарен Александру Дмитриевичу – он дал дебютировать, дал ощутить этот вкус УПЛ. Ощущения... Все быстрее, чем в U-21. Поэтому очень доволен, буду работать дальше.

Отметим, что Биловар в поединке играл против многих знакомых лиц. Ранее «Черноморец» арендовал 13 футболистов «Динамо».