Аргентина повторила рекорд по количеству выигранных Кубков Америки

Последний раз «альбиселесте» побеждали в 1993 году

Сборная Аргентины / фото - Getty Images

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые с 1993 года.

Победа в континентальном первенстве стала для команды Лионеля Месси 15-й в истории. По этому показателю «альбиселесте» догнали команду Уругвая и вышли на первое место.

Отметим, что третье место по количеству побед на Копа Америка занимает проигравшая в финале-2021 сборная Бразилии с 9-ю титулами.

Напомним, что Месси выиграл свой первый трофей с национальной командой.