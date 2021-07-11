Стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»
Аргентина повторила рекорд по количеству выигранных Кубков Америки
Последний раз «альбиселесте» побеждали в 1993 году
Сборная Аргентины / фото - Getty Images
Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые с 1993 года.
Победа в континентальном первенстве стала для команды Лионеля Месси 15-й в истории. По этому показателю «альбиселесте» догнали команду Уругвая и вышли на первое место.
Отметим, что третье место по количеству побед на Копа Америка занимает проигравшая в финале-2021 сборная Бразилии с 9-ю титулами.
Напомним, что Месси выиграл свой первый трофей с национальной командой.
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