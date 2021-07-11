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Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале Бразилию

Ди Мария забил единственный мяч
Футбол В мире
07:14
Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале Бразилию
Фото: twitter.com/CopaAmerica

Сборная Аргентины стала победителем Копа Америка-2021.

В финале аргентинцы обыграли своего извечного соперника – сборную Бразилии. Исход матча решил один мяч. Его автором стал Анхель Ди Мария.

Аргентина в 15-й раз выиграла Копа Америка и вместе с Уругваем является рекордсменом по количеству титулов.

Копа Америка. Финал:

Аргентина – Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес, Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 79), Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паласиос, 79), де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар, Ришарлисон.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Бразилии (футбол) Копа Америка

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