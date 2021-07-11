Аргентина выиграла Копа Америка, обыграв в финале Бразилию
Сборная Аргентины стала победителем Копа Америка-2021.
В финале аргентинцы обыграли своего извечного соперника – сборную Бразилии. Исход матча решил один мяч. Его автором стал Анхель Ди Мария.
Аргентина в 15-й раз выиграла Копа Америка и вместе с Уругваем является рекордсменом по количеству титулов.
Копа Америка. Финал:
Аргентина – Бразилия 1:0
Гол: Ди Мария, 22
Аргентина: Мартинес, Монтиель, Ромеро (Пеццелья, 79), Отаменди, Акунья, Ди Мария (Паласиос, 79), де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).
Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар, Ришарлисон.
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