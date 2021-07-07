Аргентина вышла в финал Кубка Америки после серии пенальти в матче с Колумбией

В решающей встрече нас ждет традиционное латиноамериканское противостояние

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В полуфинальном матче Копа Америка сборная Аргентины оказалась сильнее Колумбии.

Команды забили по 1 мячу в каждом из таймов, в овертаймах ничего не изменилось и дело дошло до серии пенальти, в которой Аргентина оказалась сильнее.

Таким образом, Аргентина в финале Копа Америка сыграет со сборной Бразилии. Решающий матч турнира состоится ночью 11-го июля, в ночь на воскресенье.

Копа Америка, 1/2 финала

Аргентина – Колумбия 1:1, пен 3:2

Голы: Мартинес, 7 – Диас, 61

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтиель, 46), Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Родригес, Ло Чельсо (Паредес, 56), Месси, Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).

Колумбия: Оспина, Муньос, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Куадрадо, Барриос, Куэльяр (Чара, 46), Диас, Борре (Кардона, 46), Сапата (Борха, 60).

Предупреждения: Ло Чельсо (21), Куадрадо (45), Фабра (55), Борха (63), Монтиель (72), Муньос (75), Кардона (86), Родригес (87), Барриос (88), Пеццелья (90).