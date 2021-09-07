Аргентинцы еще перед скандальным матчем знали о требовании исключить из заявок 4 игроков-нарушитилей

Срыва матча можно было избежать

фото - The Guardian

Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был сорван бразильской полицией, которая вышла на поле, чтобы увести четверых футболистов.

Как сообщает Globo Esporte, Ассоциация футбола Аргентины накануне матча делала официальный запрос в Минздрав Бразилии относительно статуса игроков. В штабе «альбиселесты» знали о том, что 4 игроков: Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») не должны были выходить на поле.

За 50 минут до начала матча аргентинцам отправили уведомление о том, что вышеперечисленные футболисты должны были остаться в отеле.

Но так как вопреки запрету игроки все равно приняли участие в игре (двое из них даже вышли в старте), то сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии и полицейские вышли на поле, чтобы увести нарушителей.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал эту ситуацию.