«Это безумие». Президент FIFA отреагировал на скандал со срывом матча Бразилия – Аргентина

Игра была остановлена на 4 минуте

Джанни Инфантино / фото - Eurosport

Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал для Reuters скандальный срыв матча отборам ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной:

«Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки. Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, – это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19».

Матч Бразилия – Аргентина был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, который попытались задержать четверых игроков аргентинской сборной, которые соврали во время пересечения границы.

Напомним, двух аргентинцев уже ждет серьезное наказание от их действующего клуба.