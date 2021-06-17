Арнаутович: «Против Украины выложусь на все 100%»

Форвард будет зол после дисквалификации

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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович на своей странице в Facebook извинился за некрасивое празднования гола и оскорбления в матче со сборной Македонии:

«Я сам отец 2 дочерей и осознаю, что являюсь примером для подражания, особенно для детей и подростков. Я сожалею о своем поведении. К сожалению, были провокации, на которые я слишком сильно отреагировал, но они не являются оправданием моего поведения. Сразу после игры мы дружно пообщались и извинились друг перед другом. Это не отменяет мой взрыв эмоций. К сожалению, я дисквалифицирован на игру против Нидерландов, но против Украины я выложусь на 100%».

Нападающий был дисквалифицирован на одну игру за то, что кричал игрокам македонцев «Я е*ал ваших албанских матерей».

Но перед игрой с австрийцами, где Арнаутович уже выйдет на поле, сборную Украины ждет еще один матч – поединок со сборной Северной Македонии, чьих игроков австрийский форвард и оскорблял.

Посмотреть видео и текстовую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте. Начало игры в 16:00.