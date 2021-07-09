Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
«Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Андерлехта»
21-летний игрок отправился на медосмотр
18:48
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Андерлехта» Альберт Локонга перейдет в «Арсенал».
21-летний хавбек отправился в Лондон на медосмотр. Ожидается, что он подпишет контракт на пять лет.
Трансфер игрока обойдется «Арсеналу» в 18 миллионов евро. Правда, чтобы пройти медосмотр Логонда потребуется еще просидеть на карантине, так как он лишь только въехал в Англию.
В прошлом сезоне бельгиец провел 33 матча в чемпионате Бельгии, забив три мяча.
Отметим, что «Арсенал» едва не подписал Серхио Рамоса.
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