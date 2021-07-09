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«Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Андерлехта»

21-летний игрок отправился на медосмотр
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:48
«Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Андерлехта»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Андерлехта» Альберт Локонга перейдет в «Арсенал».

21-летний хавбек отправился в Лондон на медосмотр. Ожидается, что он подпишет контракт на пять лет.

Трансфер игрока обойдется «Арсеналу» в 18 миллионов евро. Правда, чтобы пройти медосмотр Логонда потребуется еще просидеть на карантине, так как он лишь только въехал в Англию.

В прошлом сезоне бельгиец провел 33 матча в чемпионате Бельгии, забив три мяча.

Отметим, что «Арсенал» едва не подписал Серхио Рамоса.

Андрей Усмонов
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Арсенал Лондон

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