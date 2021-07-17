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«Арсенал» готов заплатить 40 миллионов фунтов за резервиста «Челси»

Абрахам может сменить клуб в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:10
«Арсенал» готов заплатить 40 миллионов фунтов за резервиста «Челси»
Фото: Sky Sports

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам может сменить клуб в АПЛ.

Лондонцы готовы продать игрока за 40 миллионов фунтов. «Арсенал» готов удовлетворить запрос «синих». «Канониры» ищут усиление в линию атаки, сообщает The Telegraph.

В «Челси» не рассчитывают на игрока и тем более не гарантируют ему место в составе на следующий сезон. Клуб настроен купить звездного форварда этим летом.

Абрахам был основным игроком при Фрэнке Лэмпарде, но почти не играл при Томасе Тухеле.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» купит защитника «Брайтона» за 50 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Арсенал Лондон Тэмми Абрахам

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