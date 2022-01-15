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«Арсенал» хочет пригласить 33-летнего экс-игрока «Челси»
Коста может вернуться в АПЛ
15 января 15:02
Диего Коста / Фото: Sky Sports
Лондонский «Арсенал» намерен пригласить 33-летнего форварда «Атлетико Минейро» Диего Косту. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, игроком также интересуется «Коринтианс». Но «Арсенал» уже связался с «Атлетико Минейро», и футболист решил, что приоритетным вариантом для него будет возвращение в АПЛ.
15-ти матчах чемпионата Бразилии Коста забил 4 мяча.
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