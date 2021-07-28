«Арсенал» может снова арендовать хавбека «Реала»

В Лондоне довольны игрой молодого игрока

Мартин Эдегор / фото - Marca

Лондонский «Арсенал» заинтересован в повторной аренде атакующего полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, сообщает Football.London.

Норвежец провел вторую часть прошлого сезона в стане «канониров» и впечатлили руководство и тренерский штаб своей игрой. В стане «красных» даже рассматривают возможность полноценного трансфера полузащитника.

Пока что Эдегор тренируется в расположении «Реала». Но так как наставник «сливочных» Карло Анчелотти планирует в следующем сезоне довериться конкуренту норвежца по позиции Иско, то молодой игрой задумывается о возвращении в Лондон.

К тому же, ранее сообщалось что Эдегор и левый защитник «бланкос» Ферлан Менди были выставлены на продажу.

Напомним, МЮ приобрел защитника «Реала» Рафаэля Варана.