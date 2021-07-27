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Рафаэль Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»

Француз давно мечтал перебраться в АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
27 июля 21:30
Рафаэль Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Рафаэль Варан / фото - The Sun

Центральный защитник Рафаэль Варан перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт мадридского «Реала».

Пресс-служба «сливочных» поблагодарила игрока за его достижения в футболке клуба:

«Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед договорились о трансфере Рафаэля Варана.

Наш клуб благодарит вас за профессионализм и образцовое поведение в течение десяти сезонов, в течение которых вы защищали нашу футболку и выиграли 18 титулов: 4 Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 кубка Примеры, 1 Кубок мира, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» выражает благодарность Рафаэлю Варану и желает ему удачи на этом новом этапе его профессиональной карьеры».

Варан еще с 2019-го года изъявлял желание покинуть клуб и уехать играть в АПЛ, так как в Испании игрок уже выиграл все что только можно. Но тогда президент мадридцев Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан смогли удержать игрока. Теперь же Рафаэль сможет уехать в чемпионат своей мечты.

Как ранее сообщалось, защитник подпишет с МЮ 5-летний контракт с окладом в 12 миллионов евро. В «Реал» игрок получал в два раза меньше.

Француз стал уже вторым основным центральным защитником, покинувшим клуб этим летом. Ранее из Мадрида в ПСЖ уехал Серхио Рамос.

Напомним, в Испании закидали Андрея Лунина комплиментами после матча «Реала» с «Рейнджерс».
Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед

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