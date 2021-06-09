Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
«Арсенал» не делал предложение по лидеру «Шахтера»
Лондонцы ищут других игроков
Фото: shakhtar.com
«Арсенал» не делал предложение «Шахтер» по полузащитнику Манору Соломону, сообщает Football.london.
По информации источника, предложение в 20 миллионов евро за израильтянина является неправдивой информацией. Впрочем, лондонцам игрок интересен.
Сообщалось, что сам футболист уже присматривается к переезду в Лондон.
В минувшем сезоне на счету Манора 11 мячей в 36 матчах.
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