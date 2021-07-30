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«Арсенал» объявил о трансфере защитника сборной Англии

За игрока пришлось выложить круглую сумму
Футбол Украинская Премьер-лига
19:29
«Арсенал» объявил о трансфере защитника сборной Англии
Бен Уайт / фото - GettyImages

Лондонский «Арсенал» подписал защитника сборной Англии и «Брайтона» Бена Уайта, сообщает официальный сайт «канониров».

Трансфер 23-летнего футболиста обошелся «пушкарям» в 50 миллионов евро.

Переход защитника стал третьей самой дорогой покупкой в истории клуба. Больше они платили только за Пьера-Эмерика Обамеянга (57 миллионов евро) и за Николя Пепе (72 миллиона).

Игрок будет выступать под 4-м номером. Детали сделки пока не оглашаются.

Напомним, «Арсенал» может вновь арендовать хавбека «Реала».

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон сборная Англии (футбол)

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