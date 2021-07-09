«Олимпик» снялся с УПЛ, Рамос перешел в ПСЖ, и другие новости за 8 июля
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
Защитник выбрал Париж
21:30
Фото: PSG
«Арсенал» едва не перехватил защитника Серхио Рамоса у ПСЖ.
Лондонский клуб предлагал испанцу большую зарплату, чем парижане. В ПСЖ Рамос будет получать 12 миллионов евро, в то время, как «Арсенал» предлагал 15 миллионов за сезон, сообщает Goal.com.
Решающим выбором стала Лига чемпионов, в которой «Арсенал» играть не будет. Лондонцы вообще в еврокубках в следующем сезоне не сыграют.
ПСЖ объявил о переходе Рамоса 8 июля. Он подписал двухлетний контракт.
16 лет он отыграл в «Реале».
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