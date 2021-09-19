«Арсенал» претендует на дисквалифицированного вратаря «Аякса»

Этим летом «канониры» приобрели Эрона Рамздейла

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«Арсенал» проявляется интерес к вратарю «Аякса» Андреа Онана, сообщает transfermarketweb.com.

Трансферная стоимость 25-летнего голкипера – 30 миллионов евро. Однако «канониры» могут подождать до следующего лета, когда у него истекает контракт с амстердамцами, и пригласить Онана как свободного агента.

В феврале Онана был отстранен от футбола из-за употребления запрещенных препаратов. Его дисквалификация истекает 4 ноября.

Сейчас на место в основе «Арсенала» претендуют Бернд Лено и Эрон Рамздейл, которого «пушкари» купили летом.

Напомним, в последнем матче АПЛ «Арсенал» минимально обыграл «Бернли».