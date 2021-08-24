Моуриньо разочарован. Джака продлил контракт с «Арсеналом»
«Арсенал» рассматривает Конте как замену Артете
У испанца еще есть шансы все исправить
13:45
Фото: AFP
«Арсенал» начал поиски нового главного тренера.
Лондонцы проиграли два стартовых матча АПЛ. Результаты и игра команды под руководством Микеля Артеты разочаровала руководство клуба.
Одним из кандидатов стал Антонио Конте. Лондонцы вступили в переговоры с итальянцем, сообщает metro.
Хотя у Артеты еще есть шансы все исправить. Сообщалось, что клуб дал время испанцу на исправление ситуации.
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