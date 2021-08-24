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«Арсенал» рассматривает Конте как замену Артете

У испанца еще есть шансы все исправить
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:45
«Арсенал» рассматривает Конте как замену Артете
Фото: AFP

«Арсенал» начал поиски нового главного тренера.

Лондонцы проиграли два стартовых матча АПЛ. Результаты и игра команды под руководством Микеля Артеты разочаровала руководство клуба.

Одним из кандидатов стал Антонио Конте. Лондонцы вступили в переговоры с итальянцем, сообщает metro.

Хотя у Артеты еще есть шансы все исправить. Сообщалось, что клуб дал время испанцу на исправление ситуации.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Антонио Конте Микель Артета

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