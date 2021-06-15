«Арсенал» включится в борьбу за игрока, который интересен «Шахтеру»

Локателли хочет в «Ювентус»

Фото: Sport Mediaset

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может оказаться в АПЛ.

Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Как утверждает gazzetta.it, лондонцы готовы заплатить 40 миллионов евро за игрока. Именно такую сумму требует «Сассуоло».

«Ювентус» и «Шахтер» также заинтересованы в футболисте, но не готовы заплатить требуемую сумму. Сам футболист хочет только в Турин.

От «Шахтера» Мануэль отказался. Сейчас он играет за Италию на Евро-2020.