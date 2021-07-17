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«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии

Лондонцы укрепят проблемную позицию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:20
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
Бен Уайт / фото - Sky Sports

Защитник «Брайтона» Бен Уайт станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports.

«Канониры» выплатят «Брайтону» 50 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Англии. В контракте бонусов не предусмотрено.

Игрок пройдет медосмотр как только вернется с отпуска после Евро-2020.

В минувшем сезоне Уайт отыграл за «чаек» 39 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Напомним, «Арсенал» также готов заплатить 40 миллионов евро за резвервиста «Челси».

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон Брайтон сборная Англии (футбол)

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