«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии

Лондонцы укрепят проблемную позицию

Бен Уайт / фото - Sky Sports

Защитник «Брайтона» Бен Уайт станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports.

«Канониры» выплатят «Брайтону» 50 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Англии. В контракте бонусов не предусмотрено.

Игрок пройдет медосмотр как только вернется с отпуска после Евро-2020.

В минувшем сезоне Уайт отыграл за «чаек» 39 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Напомним, «Арсенал» также готов заплатить 40 миллионов евро за резвервиста «Челси».