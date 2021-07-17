«Арсенал» готов заплатить 40 миллионов фунтов за резервиста «Челси»
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
Лондонцы укрепят проблемную позицию
21:20
Бен Уайт / фото - Sky Sports
Защитник «Брайтона» Бен Уайт станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports.
«Канониры» выплатят «Брайтону» 50 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Англии. В контракте бонусов не предусмотрено.
Игрок пройдет медосмотр как только вернется с отпуска после Евро-2020.
В минувшем сезоне Уайт отыграл за «чаек» 39 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Напомним, «Арсенал» также готов заплатить 40 миллионов евро за резвервиста «Челси».
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