«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника

Уайт сменит клуб летом

Фото: football.london

Защитник «Брайтона» Бен Уайт перейдет в «Арсенал».

Лондонцы согласились потратить 50 миллионов фунтов на 23-летнего игрока. Он подпишет контракт на пять лет, сообщает The Athletic.

Изначально, «Брайтон» отказывал лондонцам в трансфере. Клуб настоял именно на такой сумме.

Уайт в прошлом сезоне отыграл 36 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отличился.

Также он был в составе сборной Англии на Евро-2020, где команда дошла до финала турнира.