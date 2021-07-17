«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
Уайт сменит клуб летом
09:28
Фото: football.london
Защитник «Брайтона» Бен Уайт перейдет в «Арсенал».
Лондонцы согласились потратить 50 миллионов фунтов на 23-летнего игрока. Он подпишет контракт на пять лет, сообщает The Athletic.
Изначально, «Брайтон» отказывал лондонцам в трансфере. Клуб настоял именно на такой сумме.
Уайт в прошлом сезоне отыграл 36 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отличился.
Также он был в составе сборной Англии на Евро-2020, где команда дошла до финала турнира.
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