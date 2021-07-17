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«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника

Уайт сменит клуб летом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:28
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
Фото: football.london

Защитник «Брайтона» Бен Уайт перейдет в «Арсенал».

Лондонцы согласились потратить 50 миллионов фунтов на 23-летнего игрока. Он подпишет контракт на пять лет, сообщает The Athletic.

Изначально, «Брайтон» отказывал лондонцам в трансфере. Клуб настоял именно на такой сумме.

Уайт в прошлом сезоне отыграл 36 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отличился.

Также он был в составе сборной Англии на Евро-2020, где команда дошла до финала турнира.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Брайтон

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