Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»

Андрей Аршавин / фото - Чемпионат

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как сделать Российскую Премьер-Лигу более конкурентоспособной. Для этого бывший футболист хочет объединить в одном чемпионате клубы из России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и, главным образом, из Украины.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ».