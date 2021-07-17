Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»

Футболист предложил взять по 2 клуба из Казахстана, Азербайджана и Беларуси
Футбол В мире
16 июля 22:24
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»
Андрей Аршавин / фото - Чемпионат

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как сделать Российскую Премьер-Лигу более конкурентоспособной. Для этого бывший футболист хочет объединить в одном чемпионате клубы из России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и, главным образом, из Украины.

«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ. По сколько команд берем? По две. А из России оставляем 12.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ».

Аршавин ранее раскритиковал финал чемпионата Европы-2020.

Источник: championat.com Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Аршавин

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
17 июля 2021г. 00:05
Ага,  з ПФЛ з 1 лігою хай свій чемпіонат обєднує
0 0
Ответить
16 июля 2021г. 22:27
полный деградант
0 0
Ответить

Новости по тегам

Экс-игрок сборной России: «Не было никакого удовольствия от просмотра финала Евро-2020, такие бездарности»
Экс-игрок сборной России: «Не было никакого удовольствия от просмотра финала Евро-2020, такие бездарности»
Футбол Евро-2020
12 июля 08:50
2

Новости: Футбол

Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»
В мире
16 июля 22:24
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
Лига 1 (Франция)
16 июля 22:11
Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»
Кейн и Грилиш заинтересовали «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
16 июля 21:54
Футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на Евро-2020
Футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на Евро-2020
Евро-2020
16 июля 21:37
Эксцентричнее некуда. Неймар вновь сменил имидж
Эксцентричнее некуда. Неймар вновь сменил имидж
Премьер-Лига (Англия)
16 июля 21:15
Скатился. Давид Луис будет выступать в чемпионате Турции
Скатился. Давид Луис будет выступать в чемпионате Турции
Премьер-Лига (Англия)
16 июля 20:48
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
Украинская Премьер-лига
16 июля 20:15
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Украинская Премьер-лига
16 июля 20:05
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Сборная Украины
16 июля 19:39
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
9
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости