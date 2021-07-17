Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ – объединиться с Украиной»
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как сделать Российскую Премьер-Лигу более конкурентоспособной. Для этого бывший футболист хочет объединить в одном чемпионате клубы из России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и, главным образом, из Украины.
«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ. По сколько команд берем? По две. А из России оставляем 12.
Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ».
Аршавин ранее раскритиковал финал чемпионата Европы-2020.