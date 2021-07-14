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Артета – о незабившем в финале Евро пенальти Сака: «С ним все будет хорошо»

Тренер считает, что игрок выдержит давление
Футбол Евро-2020
07:22
Артета – о незабившем в финале Евро пенальти Сака: «С ним все будет хорошо»
Букайо Сака / фото - Evening Standart

11 июля состоялся финал Евро-2020, а котором Италия одержала верх над Англией. Исход матча решила серия пенальти, где решающий удар не реализовал английский хавбек «Арсенала» Букайо Сака.

Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал для Sky Sports фиаско своего подопечного:

«Да, я говорил с ним. Думаю, все говорили с ним или писали ему. С ним все будет хорошо. Он очень сильная личность.

Он получил серьезную поддержку и любовь от всего мира футбола, не только от «Арсенала», но и от болельщиков сборной и всех англичан. Он не заслуживает того, что с ним происходит.

Он провел выдающийся сезон. В футболе всегда хочется быть частью чего-то великого. Уже в 19 лет нужно понимать, что, к сожалению, в этой игре вы проигрываете больше, чем выигрываете, и из этого правила нет исключений».

Вину за этот роковой промах можно возложить и на наставника сборной Англии Гарет Саутгейта, который кинул на амбразуру 19-летнего парня, ни разу до этого не бившего пенальти во взрослой карьере.

Игрок получил массу гневных комментариев в соцсетях от разъяренных английских болельщиков. Помимо него, также не забившие пенальти Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд попали под каток английской ненависти. Вандалы даже осквернили граффити c лицом игрока, которое сделали в честь Рэшфорда за его помощь британским детям.

Напомним, Джек Грилиш хотел пробить пенальти в послематчевой серии, но тренер ему отказал.

Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол)

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