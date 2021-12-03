Решающий мяч Роналду принес победу МЮ над «Арсеналом» в голевой перестрелке
Артета: «Тяжело рассчитывать на результат, когда пропускаешь на «Олд Траффорд» 3 мяча»
«Арсенал» уступил МЮ на выезде
11:03
Микель Артета / Фото: ВВС
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 14-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Тяжело рассчитывать на результат, когда пропускаешь три мяча на «Олд Траффорд». Я расстроен из-за тех голов, которые мы пропустили.
Мы прошли большой путь после матча с «Ливерпулем». Когда счет был 2:2, нужно было добавить обороты, чтобы добиться победы.
Тем не менее, в игре было много вещей, которые мне понравились. Когда забиваешь два гола на «Олд Траффорд», то ожидаешь что-то в итоге получить от матча, но это наша вина.
Если посмотреть на игру, то можно сказать, что мы заслужили большего, однако вот что получается в играх с таким качественным оппонентом».
Напомним, в матче с «Арсеналом» Криштиану Роналду забил свой 800-й мяч в карьере.
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