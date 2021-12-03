Машина не останавливается. Роналду забил 800-й мяч в карьере

Юбилейным стал 2-й гол Криштиану в ворота «Арсенала»

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й мяч в карьере, сообщает Opta Sports.

800-м для Роналду стал второй его гол в матче с «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре чемпионата Англии, португалец отличился с пенальти.

Роналду забил 129 мячей за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 голов за мадридский «Реал» (438 матчей), 101 за «Ювентус» (134 матча) и пять в составе «Спортинга» (31 матч). За сборную Португалии Роналду забил 115 мячей в 184 матчах.

Напомним, Роналду не вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году.