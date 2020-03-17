Артета: «Эдегор может стать совершенным футболистом»

Микель Артета и Мартин Эдегор / Фото: getty images

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» оценил конкуренцию в клубе, а также похвалил Мартина Эдегора.



Слова наставника лондонцев приводит BBC:

С Обамеянгом мы разобрались в тот же день, все решилось наилучшим образом, и мы двигаемся дальше.

Эдегор прекрасно понимает, к чему мы стремимся. Его трудолюбие поражает, а теперь он работает над проникновением в штрафную соперников и более решительной игрой у их ворот – тут он еще может прибавить.

Он постоянно источает опасность, и если он сумеет стать лучше в указанных ситуациях, то станет действительно совершенным футболистом.