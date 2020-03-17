Супергол Ламелы не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Арсенала»
Артета: «Эдегор может стать совершенным футболистом»
Наставник «Арсенала» оценил перспективы норвежца
17 марта 22:57
Микель Артета и Мартин Эдегор / Фото: getty images
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» оценил конкуренцию в клубе, а также похвалил Мартина Эдегора.
Слова наставника лондонцев приводит BBC:
Для того, чтобы попасть в состав, нужно выступать на самом высоком уровне. Обамеянг не исключение. Мы постараемся выпустить наиболее конкурентоспособную команду и снова победить.
С Обамеянгом мы разобрались в тот же день, все решилось наилучшим образом, и мы двигаемся дальше.
Эдегор прекрасно понимает, к чему мы стремимся. Его трудолюбие поражает, а теперь он работает над проникновением в штрафную соперников и более решительной игрой у их ворот – тут он еще может прибавить.
Он постоянно источает опасность, и если он сумеет стать лучше в указанных ситуациях, то станет действительно совершенным футболистом.
Первая встреча «канониров» с греками завершилась победой.