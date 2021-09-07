«Реал» может избавиться от Асенсио
Асенсио зимой может стать игроком «Ливерпуля»
Мерсисайдцы намерены переманить испанца в АПЛ
18:47
Марко Асенсио / Фото - managingmadrid«Ливерпуль» намерен подписать контракт с хавбеком «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Todofichajes.
Мерсисайдский клуб хочет осуществить трансфер 25-летнего испанца в зимнее трансферное окно.
Отметим, что Асенсио связан контрактом с «Реалом» до 3 июня 2023 года.
В минувшем сезоне Марко сыграл в 48 матчах за мадридский клуб, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
А тем временем «Ливерпуль» собирается сделать новое предложение нападающему Мохаммеду Салаху.
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