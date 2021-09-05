«Ливерпуль» готовит новый контракт для Салаха

Египтянин играет за мерсисайдцев с 2017 года

Мохаммед Салах / фото - Getty Images

«Ливерпуль» собирается сделать новое предложение нападающему Мохаммеду Салаху. Мерсисайдцы хотят предложить контракт 29-летнему египтянину до 2025 года. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение форварда с клубом заканчивается в 2023 году.

Салах играет за Ливерпуль с 2017 года. В 206 матчах за «красных» он забил 127 мячей и отдал 49 результативных передач.

«Ливерпуль» может приобрести полузащитника из «Милана».