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«Ливерпуль» готовит новый контракт для Салаха
Египтянин играет за мерсисайдцев с 2017 года
5 сентября 16:03
Мохаммед Салах / фото - Getty Images
«Ливерпуль» собирается сделать новое предложение нападающему Мохаммеду Салаху. Мерсисайдцы хотят предложить контракт 29-летнему египтянину до 2025 года. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Действующее соглашение форварда с клубом заканчивается в 2023 году.
Салах играет за Ливерпуль с 2017 года. В 206 матчах за «красных» он забил 127 мячей и отдал 49 результативных передач.
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