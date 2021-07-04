Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на выход в финал

Нужно ограничить ключевого игрока

Сесар Аспиликуэта / фото - SI

В полуфинале Евро-2020 между собой сойдутся сборные Испании и Италии. Защитник «фурии» Сесар Аспиликуэта рассказал Sky Sport Italia, какого игрока нужно нейтрализовать у итальянцев, что бы увеличить шансы на победу в матче и выход в финал:

«У нас есть группа в вотсапе с нашими товарищами по «Челси», и мне будет приятно встретиться с ним вновь. Вот за это я и люблю футбол, благодаря которому мы будем играть на поле друг против друга за сборные. Жоржиньо является ключевым игроком для Италии. У него есть важные качества, он любит держать мяч в ногах и контролировать игру. Если нам удастся его нейтрализовать, то получим больше шансов на выход в финал».

Вместе с Жоржиньо Аспиликуэта взял в этом сезоне трофей Лиги Чемпионов в составе «Челси». Испанец хорошо знает сильные и слабые качества своего партнера по клубу, поэтому поможет наставнику «фурии рохи» выбрать способ нейтрализации ключевого футболиста.

Для итальянцев этот матч будет невероятно важным, ведь им нужно взять у испанцев реванш за обидные поражения в финале Евро-2020, и в Кубке конфедераций 2013.

Напомним, Гари Линекер высмеял нападающего Италии Чиро Иммобиле за очевидную симуляцию.