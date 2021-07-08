Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»

Паоло Бьянко / Фото - ФК Шахтер

Тренер по технике «Шахтера» Паоло Бьянко рассказал в эфире Shakhtar News о своих функциях в новом клубе. Также специалист прокомментировал работу с главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби.

Более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.

15 лет назад мы с Роберто Де Дзерби играли вместе в «Катании» в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.

У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что «Шахтер» – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне. Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки.