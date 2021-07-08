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Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»

Бьянко рассказал о своих функциях в новом клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
15:39
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Паоло Бьянко / Фото - ФК Шахтер

Тренер по технике «Шахтера» Паоло Бьянко рассказал в эфире Shakhtar News о своих функциях в новом клубе. Также специалист прокомментировал работу с главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби.

Я выполняю не только технические задачи, но и работаю как ассистент вместе с Давиде Поссанцини и Микеле Кавалли. Мы стараемся делать все, о чем просит нас Де Дзерби. Одним словом, мы здесь для того, чтобы помогать Мистеру.

Более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.

15 лет назад мы с Роберто Де Дзерби играли вместе в «Катании» в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.

У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что «Шахтер» – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне. Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки.

Ранее защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко отправился в «Ворсклу» на правах аренды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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